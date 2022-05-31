Послабление России – интерес и США, и Китая, – Тишкевич

Сейчас часто говорится, что союзники предоставляют нам недостаточно вооружения. Однако этот вопрос следует анализировать относительно целей, которые хотят достичь партнеры нашего государства.

Об этом 24 каналу сообщил эксперт Института будущего Игорь Тишкевич . По его словам, если посмотреть на риторику Германии, Франции, США и Великобритании, то можно понять, что ни одна из этих стран не заинтересована в распаде России.

К теме США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России, – Байден

Не хотят допустить развал России

Как пояснил эксперт, это означает, что в случае реальных проблем в российском государстве – туда сразу полетят так называемые "ножки Буша". То есть "русский медведь" будет продолжать кормить.

Именно поэтому, чтобы Украина нанесла мощный удар России – оружия, конечно, недостаточно. Однако, как подчеркнул эксперт, как раз такой цели у наших партнеров нет.

Цель США и Поднебесной

По словам Тишкевича, сейчас Россия действительно "погрязла" в Украине. В то же время, чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем смешнее будут выглядеть российские амбиции на внешнеполитическом поле.

Ослабление России – интерес и США, и Китая. В конце 2021 г. говорилось о возможном переформатировании мирового порядка в 3 государства – Россию, Китай и США. Если Россия демонстрирует слабость, то США и Китай могут подождать и "расписать" мир на двоих,

– заявил Тишкевич.

По мнению эксперта, именно для такой цели – ослабить Россию, чтобы продемонстрировать, что она не является супердержавой – поставляемого в Украину оружия почти достаточно.

Тишкевич рассказал о целях США и Китая в отношении России: смотрите видео



США предоставят Украине оружие без возможности дальнего удара