С "посланием" оккупантам: в "Дия" уже появилось цифровое удостоверение єДокумент

В приложении "Дия" по состоянию на 11 марта уже появилось цифровое удостоверение єДокумент. Им могут пользоваться люди, потерявшие свои документы из-за войны.

В єДокумент подана информация о человеке и его QR-код – он поможет подтвердить личность. Также можно добавить фотографию.

Заметьте Через приложение "Дия" на армию собрали 120 миллионов

єДокументт будут признавать:

органы государственной власти;

полиция;

военные на блокпостах.

В подвижной строке указано, что документ действует в военное время. А также напоминают, куда стоит идти российскому военному кораблю.

Документ действует в военное время. Слава Украине! Русский военный корабль иди на* *й,

– говорится в строчке.

єДокумент / "РБК-Украина"

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