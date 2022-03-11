С "посланием" оккупантам: в "Дия" уже появилось цифровое удостоверение єДокумент

11 марта 2022 , 07:58
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Источник:

"РБК-Украина"

В приложении "Дия" по состоянию на 11 марта уже появилось цифровое удостоверение єДокумент. Им могут пользоваться люди, потерявшие свои документы из-за войны.

В єДокумент подана информация о человеке и его QR-код – он поможет подтвердить личность. Также можно добавить фотографию.

Заметьте Через приложение "Дия" на армию собрали 120 миллионов

єДокументт будут признавать:

  • органы государственной власти;
  • полиция;
  • военные на блокпостах.

В подвижной строке указано, что документ действует в военное время. А также напоминают, куда стоит идти российскому военному кораблю.

Документ действует в военное время. Слава Украине! Русский военный корабль иди на* *й,
 – говорится в строчке.

єДокумент / "РБК-Украина"

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Автор: Мар'яна Бекало