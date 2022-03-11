У єДокументі подана інформація про людину та її QR-код – він допоможе підтвердити особу. Також можна додати світлину.

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єДокумент визнаватимуть:

органи державної влади;

поліція;

військові на блокпостах.

У рухомому рядку зазначено, що документ діє у воєнний час. А також – нагадують, куди варто йти російському військовому кораблю.

Документ діє у воєнний час. Слава Україні! Русський воєнний корабль іді на**й,

– мовиться у рядочку.

єДокумент / "РБК-Україна"

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