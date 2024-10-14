Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил 24 Каналу что церковь всегда была инструментом влияния на массы и возможностью сохранения или получения власти. С тех пор ситуация не слишком изменилась.

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Для чего посланник Ватикана поехал в Москву

"Ватикан сегодня наделен властью и может влиять на глобальные процессы, в частности миротворческие. Поэтому сейчас Папе Римскому важно показать нейтральность, открытость к обеим сторонам", – отметил политолог.

Это особенно нужно сделать после встречи с Владимиром Зеленским. Должно быть очевидно, что Ватикан готов работать с обеими сторонами войны. Хотя политический контекст понятен, но его не всегда демонстрирует Папское государство.

Казалось бы в нашем случае очевидно, кто добро, а кто зло. Но, я думаю, что Ватикан вряд ли может сыграть в этой войне роль настоящего посредника, в отличие от Индии, которая была бы готова стать "курьером" от одной столицы к другой,

– добавил политолог.

Пока визит посланника Папы можно рассматривать как готовность говорить с разными сторонами, потому что это вопрос и статусности церкви, и влияния на паству, которая есть далеко за пределами Италии.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Папой Римским 11 октября в Ватикане. Они обсудили освобождение военнопленных. Президент назвал это очень болезненным вопросом и подчеркнул, что важным является возвращение не только военных, но и гражданских пленников, а также детей, которых Россия незаконно депортировала.