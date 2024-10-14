Стоит заметить, что Владимир Зеленский встречался с Папой Римским буквально 11 октября. Издание Vatican News написало, что цель визита Маттео Дзуппи связана с Украиной.

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Что известно о визите спецпосланника Ватикана

Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что кардинал Маттео Дзуппи 14 октября 2024 года начал свой второй визит в Москву "в рамках миссии, которую ему поручил Папа Франциск в прошлом году, чтобы встретиться с представителями власти и оценить дополнительные усилия с целью:

содействия воссоединению украинских детей со своими родными,

обмену пленными, имея в виду достижение такого ожидаемого мира".

Представитель Святого Престола Маттео Бруни 20 мая 2023 года подтвердил, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи задачу провести миссию, в согласовании с государственным секретариатом, которая могла бы поспособствовать ослаблению напряженности в войне в Украине, в надежде на то, что это сможет начать мирные процессы.

Так, в рамках этой миссии кардинал Маттео Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.

Кстати, Владимир Зеленский сообщал, что Украина передаст Ватикану списки журналистов, которые сейчас в плену в России. Также президент Украины рассказал Папе Римскому о гибели в плену журналистки Виктории Рощиной.