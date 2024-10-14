Варто зауважити, що Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським буквально 11 жовтня. Видання Vatican News написало, що мета візиту Маттео Дзуппі пов'язана з Україною.

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Що відомо про візит спецпосланця Ватикану

Директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні підтвердив, що кардинал Маттео Дзуппі 14 жовтня 2024 року почав свій другий візит у Москву "в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками влади та оцінити додаткові зусилля з метою:

сприяння возз'єднанню українських дітей зі своїми рідними,

обмінові полоненими, маючи на думці досягнення такого очікуваного миру".

Речник Святого Престолу Маттео Бруні 20 травня 2023 року підтвердив, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі завдання провести місію, в погодженні з державним секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії на те, що це зможе започаткувати мирні процеси.

Так, в межах цієї місії кардинал Маттео Дзуппі здійснив візити до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна.

До речі, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна передасть Ватикану списки журналістів, які зараз у полоні в Росії. Також президент України розповів Папові Римському про загибель у полоні журналістки Вікторії Рощиної.