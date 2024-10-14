Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу що церква завжди була інструментом впливу на маси та можливістю збереження чи здобуття влади. Відтоді ситуація не надто змінилася.

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"Ватикан сьогодні наділений владою та може впливати на глобальні процеси, зокрема миротворчі. Тому зараз Папі Римському важливо показати нейтральність, відкритість до обох сторін", – зауважив політолог.

Це особливо потрібно зробити після зустрічі з Володимиром Зеленським. Має бути очевидно, що Ватикан готовий працювати з обома сторонами війни. Хоча політичний контекст зрозумілий, але його не завжди демонструє Папська держава.

Здавалося б у нашому випадку є очевидним, хто добро, а хто зло. Але, я думаю, що Ватикан навряд чи може зіграти в цій війні роль справжнього посередника, на відміну від Індії, яка була б готова стати "кур'єром" від однієї столиці до іншої,

– додав політолог.

Поки візит посланця Папи можна розглядати як готовність говорити з різними сторонами, тому що це питання і статусності церкви, і впливу на паству, яка є далеко за межами Італії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським 11 жовтня у Ватикані. Вони обговорили звільнення військовополонених. Президент назвав це дуже болючим питанням і наголосив, що важливим є повернення не тільки військових, але й цивільних бранців, а також дітей, яких Росія незаконно депортувала.