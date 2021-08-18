После 20 лет борьбы мы снова наденем паранджу, – студентка из Афганистана о режиме талибов

24-летняя студентка двух университетов в Афганистане рассказала, что первое, что она сделала после захвата власти талибами – спрятала дипломы, сертификаты и студенческие билеты. Женщина говорит, что "выглядит так, будто мне придется сжечь все, чего я достигла за 24 года своей жизни".

Свои документы также спрятала и сестра студентки. Издание публикует рассказ девушки, не указывая ее имя в целях безопасности.

К теме В Афганистане во время протестов против "Талибана" убили 3 человек, еще десять ранены

24-летняя студентка из Афганистана рассказала о режиме талибов

Женщина рассказала, что в ноябре она должна была закончить Американский университет Афганистана и Кабульский университет. Чтобы получать образование она подрабатывала ткачеством. Но вспоминает, что никакие финансовые проблемы не могли сравниться с возможностью строить планы на будущее.

Теперь, похоже, мне придется сжечь все, чего я достигла за 24 года своей жизни. Иметь студенческий билет или награды Американского университета сейчас рискованно,

– рассказала студентка.

Она добавила, что даже если сохранят документы, то не смогут их использовать – ведь в Афганистане теперь "нет работы для нас".

Мужчины смеялись и насмехались над женщинами, которые не могли доехать домой

Девушка рассказала, что узнала о захвате власти талибами 15 августа. Она как раз ехала в университет на занятия. Именно тогда заметила группу испуганных студенток – они бежали из общежития, пытаясь убежать или спрятаться дома из-за информации о приходе талибов. Ведь всем женщинам без бурки грозило избиение.

Студентка вспоминает, что они хотели вернуться домой, но не могли поехать общественным транспортом – водители запрещали им заходить, ведь не хотели нести за это ответственность. Дело в том, что талибы запрещают женщинам ходить по улицам или путешествовать самим.

Тем временем мужчины, стоявшие вокруг, смеялись над девушками и женщинами, насмехаясь над охватившим нас ужасом. "Пойди надень свою чадари (бурку – 24 канал)", – воскликнул один из них. "Это ваши последние дни на улице", – пригрозил другой. "Однажды я женюсь сразу на четырех из вас", – сказал третий,

– рассказала студентка.

В конце, первое, что они с сестрой сделали, приехав домой – это спрятали дипломы, сертификаты и студенческие.

"Это было ужасно. Почему мы должны прятать то, чем стоит гордиться? Отныне в Афганистане нам не позволено быть теми, кем мы являемся", – рассказала афганка.

Она предполагает, что теперь вероятно не сможет громко смеяться, слушать любимые песни, встречаться с друзьями в нашем любимом кафе, носить свое любимое желтое платье или розовую помаду, ходить на маникюр. Она вспомнила, что видела – фасад салона красоты с красивыми женщинами забелили.



Предприниматели закрасили изображения женщин / Фото Twitter Martin Daubney

Я не ожидала, что мы снова будем лишены всех основных прав и вернемся назад на 20 лет. После 20 лет борьбы за наши права и свободы мы должны искать паранджу и скрывать свою идентичность,

– рассказала женщина.

Она говорит, что вероятно больше не сможет пойти на работу или получить университетскую степень, ради которой работала годами.

15 августа талибы объявили, что захватили власть в стране. Президент отказался от полномочий и бежал из страны. Из аэропорта Кабула пытаются бежать тысячи афганцев, однако на всех не хватает мест в самолетах. Аэропорт – единственный вариант покинуть страну, потому что все пропускные пункты контролируют боевики.

Когда талибы были в последний раз были при власти (1996 – 2001 годах), то к женщинам относились очень уничижительно и пренебрежительно – им запрещали выходить на улицу без мужчин, носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин и даже громко смеяться.

Кратко об отношении талибов к женщинам в Афганистане