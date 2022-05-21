После 24 февраля для Альянса началась новая эра, – НАТО
Источник:Пентагон
Во время встречи руководства НАТО прозвучало заявление, что после 24 февраля для Североатлантического союза началась новая эра. Организация показала, что способна быстро менять свою позицию.
Соответствующее заявление сделал адмирал Роб Бауэр – глава военного комитета Североатлантического союза. Он подчеркнул, что произошло наибольшее укрепление коллективной обороны за поколение.
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Без сомнения, для НАТО началась новая эра. Мы осуществили наибольшее укрепление коллективной обороны за поколение. Война президента России Владимира Путина в Украине представила нам новую стратегическую реальность,
– заявил Бауэр.
Он также добавил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Государство никогда не примет российскую оккупацию.
Генерал Тод Уолтерс отметил, что решительность, а также единство НАТО – велики как никогда.
Генерал Филипп Лавин подчеркнул: Альянс должен соответствовать новым стратегическим реалиям. Для этого необходимо преобразование вооруженных сил и военного потенциала. Трансформация подразумевает не только технологии. По словам Лавина, говорится также о людях и их навыках. Приоритетом, кроме того, является изменение мышления.
Также необходимо наращивать потенциал для участия в операциях:
- на суше;
- на море;
- в воздухе;
- в космосе;
- в киберпространстве.
НАТО стала той организацией, которая выражает обеспокоенность
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с начала полномасштабной войны России с Украиной украинцы увидели колоссальную поддержку со стороны ЕС. Тем временем НАТО стало той организацией, которая выражает обеспокоенность.
По словам Кулебы, согласно Конституции Украина продолжает свой путь в НАТО. В то же время война стала лакмусовой бумажкой. Она позволила четко понять, кто поддерживает Украину сейчас, а кто нет.
Глава МИД Украины подчеркнул, что за время полномасштабной войны Евросоюз принял ряд исторических решений. В частности, говорится о:
- предоставлении денег, чтобы Украина смогла купить необходимое оружие;
- введении санкций против России;
- признании курса Украины на евроинтеграцию.
Кулеба подчеркнул, что тем временем НАТО не сделало ничего, чтобы ускорить победу Украины в войне. Хотя раньше в украинском обществе было мнение, что Альянс – это сила.
В то же время Кулеба признал, что некоторые государства, которые входят в НАТО, небольшими группами помогают Украине.
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