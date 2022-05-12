После 24 февраля в Запорожье россияне похитили почти 300 человек, – председатель ОВА

Часть Запорожской области находится под оккупацией россиян. Поэтому они также совершают свои зверства и преступления.

Российские захватчики "отмечаются" тем, что похищают людей на оккупированных территориях. О ситуации с этим в Запорожье сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

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С начала войны, по состоянию на 11 мая 2022 года, на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей,

– сообщил чиновник.

По его словам, до сих пор находятся в заложниках российских оккупантов 118 человек. Зато из их лап уже удалось освободить 153 человека.

За последние дни из плена россиян освободили 2 человека из Запорожской области.

Российские оккупанты воруют не только людей

Оккупировав часть Юга Украины, русские захватчики в привычном для них стиле начали мародерить и воровать. Похищают не только людей, но ценные вещи и даже привычные бытовые.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье россияне похитили коллекцию скифского золота. Наши правоохранительные органы уже открыли уголовное производство по факту похищения российскими военными национальных ценностей Украины из музея в оккупированном городе.

Такие действия нарушают законы и обычаи войны. Музей обокрали в апреле 2022 года.

Кого похищают российские оккупанты

На территориях, находящихся во временной оккупации россиян, они похищают украинцев. Первоначально говорится об активистах, ветеранах АТО/ООС, представителях украинской власти, общественных деятелях, волонтерах и других.

Об одном из таких случаев стало известно в оккупированной Чернобаевке Херсонской области. Глава населенного пункта после обыска у него российских оккупантов был в больнице в тяжелом состоянии. Его же заместитель оказался у них в плену.

Во временно оккупированной Новой Каховке также в Херсонской области российские захватчики похитили украинского арбитра. Это произошло 9 мая. Группа пьяных мужчин с георгиевскими лентами забрали Ирину Петрову в отделение полиции. Вроде бы она отказалась судить матчи турнира, организованного пророссийскими властями временно оккупированной Новой Каховки.

Россияне не просто похищают украинцев на оккупированных территориях, но и совершают зверства над ними. О вопиющем случае стало известно в Пологах на Запорожье. Россияне похитили и два дня пытали патриота Романа Семененко, после чего убили его. Человек перед смертью успел открыть по врагам огонь.

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