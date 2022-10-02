Давление на людей усилится: что еще ждет Херсонскую область после заявлений об аннексии

После того, как российский диктатор Владимир Путин заявил об аннексии украинских областей, давление на жителей оккупированных территорий, в частности Херсонской области, усилилось.

Люди продолжают ждать ВСУ

Впрочем, настроения самих жителей после аннексии не изменились. Украинцы продолжают ждать освобождения своих регионов от российских захватчиков. Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Обратите внимание Что будет на оккупированных территориях после "присоединения" их к России: мнение российского оппозиционера

Им безразлично кто и что в Москве сказал. Херсонская область – это Украина, и люди очень ждут ВСУ,

– подчеркнул он.

Соболевский отметил, что новости из Кремля, безусловно, не улучшили настроение нашим людям, но все понимают, что аннексия – это лишь продолжение того театра абсурда, который проходил в Херсонской области с "референдумом". Ведь все видели, как это происходило, и понимают, что ни голосования не было, и поддержки населения оккупанты не имеют.

Что изменилось на временно оккупированных территориях

По словам заместителя председателя облсовета, ожидается, что теперь оккупанты усилят давление на население. В первую очередь это касается принудительной паспортизации, ведь уже есть основания полагать, что россияне установят сроки, в которые обязут людей получить паспорта России.

Отказываться от российских документов особенно сложно для определенных категорий людей. Например, предприниматели сегодня не могут работать в Херсонской области, если их не внесли в российский реестр. А для этого нужно либо иметь гражданство страны-агрессорки, либо дать подтверждение тому, что человек подал документы на получение паспорта.

Также в этом контексте очень давят на врачей. Их обязывают получать русские документы, если они желают продолжать свою работу.

"Пока это больше психологическое давление, потому что врачей очень не хватает, и оккупанты понимают, что если будут очень сильно давить, то люди просто массово уйдут из этих больниц, и там будет коллапс. Поэтому пока жесткого принуждения врачей не было, но психологическое давление постоянно", – рассказал Соболевский.

Кроме того, ситуация остается непонятной и с принудительной мобилизацией. Пока, к счастью, подтвержденных случаев, когда херсонцев мобилизовали, чтобы воевать на стороне России. Впрочем, в регионе очень большое количество задержанных, среди которых много мужчин призывного возраста, а это может быть частью мобилизационной кампании.

Оккупанты усилили фильтрационные меры

Как рассказал Соболевский, россияне с новыми силами приступили к фильтрационным мерам относительно населения Херсонской области. Они проводят большое количество проверок и обысков, чаще сообщают, что россияне захватывают жилье. Преимущественно речь идет все же о домах и квартирах, из которых уехали. На улицу людей из собственных домов все же не выгоняют.

Также участились и стали жестче проверки на блокпостах. Россияне снова тщательно проверяют смартфоны и компьютерную технику. Выборочно людей допрашивают прямо на месте – кто, откуда, чем занимается, какие настроения, какое имеет отношение к России и тому подобное.

Такова форма психологического давления, и одновременно они проверяют, ищут людей, которые нелояльны, людей, которые помогают движению сопротивления, ведь оно на самом деле очень активное сегодня в Херсонской области,

– добавил заместитель главы облсовета.

Юрий Соболевский о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Выехать из Херсонской области очень тяжело

Как рассказал херсонский активист Владимир Молчанов, оккупанты усложнили выезд из Херсонской области, особенно для мужчин – не выпускают из Крыма и через Васильевку. Теперь выехать с оккупированной территории могут только те, у кого есть разрешения. А издавая их, россияне собирают информацию о людях и их родственниках.

Все это может быть подготовкой к российской мобилизации в Херсонской области. По словам Молчанова, им ничего не помешает призвать херсонцев в свою армию, ведь сейчас в регионе царит беззаконие – нет ни прокуроров, ни судов.