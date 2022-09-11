Атака по энергетической сфере: свет и воду уже частично восстановили

Российские войска вечером 11 сентября нанесли удары по инфраструктурным объектам в разных регионах. По состоянию на 10 часов вечера в большинстве пострадавших областей возобновили электро- и водоснабжение.

Об этом сообщили местные чиновники, СМИ и представитель Офиса Президента. Речь идет о последствиях вечерних обстрелов на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине.

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Какая ситуация в Полтаве и Богодухове

Глава горсовета Полтавы Александр Мамай сообщил, что электроснабжение в общине частично возобновили в 21:39. Он призвал жителей города соблюдать осторожность и перед включением электроприборов убедиться в их исправности. Однако должностное лицо не указал, когда именно будет полное восстановление.

О том, что происходит в Богодухове Харьковской области, рассказал "Суспільному" секретарь горсовета Рамаз Гамбарашвили. Он отметил, что в общине начала появляться электроэнергия примерно в половине десятого вечера. Однако тоже сказал, что обстрелов на территории общины не было.

В Харьковской области идут работы по восстановлению. В частности, глава ОВА Олег Синегубов отметил, что Змиев и Лозовая уже с электричеством.

Электроснабжение в нескольких регионах возобновлено

О ситуации на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине написал заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил, что там возобновили электроснабжение уже на 100%. Правда, в Полтавской области энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения.

В ДТЭК тоже подтвердили, что у всех пользователей Днепропетровской области уже есть свет.

Тимошенко добавил, что в Сумской и Полтавской областях возобновили и водоснабжение.

Ремонтировать сети начнут, как только погасят пожары

В "Укрэнерго" отметили, что потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, переводятся на питание от резервных линий электропередачи. Ремонты начнут, как только ликвидируют пожары, возникшие в результате ударов.

Заверили, что все ремонты будут выполняться в кратчайшие сроки.

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