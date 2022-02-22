После авантюры Путина его встреча с Байденом теперь маловероятна, – CNN
Источник:CNN
По данным СМИ, теперь встреча президента США Джо Байдена с главой Кремля Путиным маловероятна. Белый дом открыт к диалогу, но агрессивные действия России в отношении Украины помешают встрече политиков.
Еще большим препятствием для встречи могут стать дальнейшие агрессивные действия Кремля в отношении Украины. В таком случае президенты США и России точно не смогут провести никакого диалога.
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США видят угрозу
Источник в администрации Байдена заявил, что диалог возможен до тех пор, пока Россия не прибегла к военным действиям. Однако в Белом доме сейчас видят угрозу агрессии Кремля в отношении нашего государства.
Наше сильное ощущение, исходя из всего, что мы видим на местах вокруг Украины – на севере, на востоке, на юге, заключается в том, что Россия продолжает готовиться к военным действиям, которые могут произойти в ближайшее время, часы или дни,
– заявил источник.
К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, которую запланировали на 23 февраля. Однако встреча состоится только при условии, если Россия не начнет новые агрессивные действия против Украины.
Путин признал боевиков: главное
- 21 февраля глава Кремля Владимир Путин объявил о признании боевиков на Донбассе. После этого он подписал соответствующие приказы и "договоры о дружбе" с главарями боевиков.
- Такой шаг Кремля вызвал негативную реакцию международного сообщества. США и Евросоюз могут ввести санкции против России за этот поступок.
- Из-за признания боевиков Совбез ООН собрался на экстренное заседание. На нем западные страны осудили признание боевиков.
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