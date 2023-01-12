После Бахмута россиян будет ждать новый камень преткновения: почему они обречены

На фоне последних событий вокруг Бахмута сограждане снова могут видеть "проблему восприятия" во всей красе.

Успехи россиян на фоне успеха ВСУ – скудны

Психике и мозгу некомфортно оттого, что враг все еще может продвигаться вперед. Особенно после наших успехов в Харьковской и Херсонской областях.

Важно Что не так с утверждением "ракет осталось на 2 – 3 массированных атаки"

И не важно, что наши успехи осени 2022 года более масштабны, чем "достижение" врага вокруг Бахмута.

Или то, что темпы продвижения врага в пределах "наступления" вокруг Бахмута значительно медленнее, чем когда шли бои за Попасную или Северодонецко-Лисичанскую агломерацию.

Или то, что у врага не получается ничего другого, кроме как медленно выжимать украинские силы. Или у врага не хватает сил и особенно средств, чтобы определенные тактические успехи превратить в оперативные.

Или то, как после вытеснения сил обороны Украины из Попасной и Северодонецка – Лисичанска, враг, собственно, застрял у Бахмута на следующие полгода.

Даже при самом худшем сценарии, если нас вытеснят из Бахмута и окрестностей, врага ждет новая эшелонированная линия обороны несколько западнее, которую, скорее всего, он так же будет грызть месяцами.

Нет. Это все мозг/психика игнорируют. Ибо предпочитают больше концентрироваться на одном факте и ленятся видеть контекст.