После Бучи, Бородянки и Мариуполя не может быть бизнеса с Россией, – Дуда обратился к миру

После позорного бегства русских оккупантов с Киевщины весь мир увидел, какие зверства они совершали против мирных украинцев. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что после этого всего с Россией нельзя вести бизнес, как раньше.

Он отметил, что еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину Польша предупреждала Европу об империалистических амбициях страны-агрессорки Владимира Путина. Однако тогда ему никто не поверил. Об этом Дуда рассказал во время обращения к Верховной Раде 22 мая, сообщает 24 канал.

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После зверств оккупантов уже нельзя вести бизнес с Россией, как раньше

Дуда обратился к миру с призывом не возобновлять бизнес с Россией. Ведь после зверств захватчиков в Украине этого просто нельзя делать.

После Бучи, после Бородянки, после Мариуполя не может быть возвращения к привычному бизнесу с Россией. Уважаемые дамы и господа президенты, премьер-министры, депутаты парламентов всех стран мира, не может быть возвращение к бизнесу, как обычно,

– подчеркнул президент Польши.

По его словам, честный мир не может этого сделать и перейти к повестке дня после преступлений, агрессии и топтания оккупантами основных европейских принципов.

"Польша издавна предостерегала по поводу империалистических посягательств Путина и России, о желании отстроить влияние Советского союза, а возможно, и Царской России, о зависимости от российских энергоносителей. Мы говорили, что это по сути – оружие, которое может быть использовано против Европы, против народа Европы", – добавил Дуда.

Он отметил, что Польша обо всем этом предупреждала, однако ее никто не слушал. Европа пренебрегала этими оговорками и обвиняла поляков в русофобии. Однако сейчас мир постепенно со всем соглашается. В то же время, по словам президента, это очень горькая сатисфакция для Польши.

"Об угрозе со стороны России говорил многократно, святой памяти, президент Лех Качиньский – мой профессор, мой учитель, мой президент и великий друг Украины. Я видел, как он боролся за то, чтобы принять Украину и Грузию в НАТО", – отметил Дуда.

Он добавил, что проходит 14 лет от саммита НАТО в Бухаресте, на котором могли бы принять исторические решения, которые дали бы Украине план членства в Альянсе.

"Если бы тогда послушали президента Леха Качиньского, вероятно, не было бы агрессии в 2014 году и не было бы нынешней войны. Не было бы огромных уничтожений и человеческих страданий. История пошла бы по-другому", – заявил президент Польши.

Дуда подытожил, что это должно быть большим угрызением совести для некоторых европейских лидеров. Именно поэтому сейчас так важно не повторять таких же роковых ошибок, которые ведут к несчастью и страданиям.

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