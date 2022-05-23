Він зауважив, що ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну Польща попереджала Європу про імперіалістичні амбіції країни-агресорки Володимира Путіна. Однак тоді їй ніхто не повірив. Про це Дуда розповів під час свого звернення до Верховної Ради 22 травня, повідомляє 24 канал.

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Після звірств окупантів вже не можна вести бізнес з Росією, як раніше

Дуда звернувся до світу із закликом не відновлювати бізнес з Росією. Адже після звірств загарбників в Україні цього просто не можна робити.

Після Бучі, після Бородянки, після Маріуполя не може бути повернення до звичного бізнесу з Росією. Шановні пані та панове президенти, прем'єр-міністри, депутати парламентів всіх країн світу, не може бути повернення до бізнесу, як зазвичай,

– наголосив президент Польщі.

За його словами, чесний світ не може цього зробити та перейти до порядку денного після злочинів, агресії та топтання окупантами основних європейських принципів.

"Польща віддавна застерігала щодо імперіалістичних зазіхань Путіна і Росії, щодо бажання відбудувати впливи Радянського союзу, а можливо, і Царської Росії, щодо узалежнення від російських енергоносіїв. Ми говорили, що це по суті – зброя, яка може бути використана проти Європи, проти народу Європи", – додав Дуда.

Він зауважив, що Польща про це все попереджала, однак її ніхто не слухав. Європа нехтувала цими застереженнями та звинувачувала поляків в русофобії. Однак зараз світ поступово почав з усім погоджуватись. Водночас за словами президента, це – дуже гірка сатисфакція для Польщі.

"Про загрозу з боку Росії говорив багаторазово, святої пам'яті, президент Лех Качинський – мій професор, мій вчитель, мій президент і великий друг України. Я бачив, як він боровся за те, щоб прийняти Україну та Грузію до НАТО", – зазначив Дуда.

Він додав, що минає 14 років від саміту НАТО у Бухаресті, на якому могли б прийняти історичні рішення, які дали б Україні план до членства в Альянсі.

"Якби тоді послухали президента Леха Качинського, ймовірно, не було б агресії у 2014 році й не було б нинішньої війни. Не було б величезних знищень і людських страждань. Історія пішла б по-іншому", – заявив президент Польщі.

Дуда підсумував, що це має бути великим докором сумління для деяких європейських лідерів. Саме тому зараз так важливо не повторювати таких самих фатальних помилок, які ведуть до нещасть та страждань.

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