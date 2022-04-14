После Бучи и Мариуполя у России не будет много шансов говорить с Украиной, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что шансов для ведения мирных переговоров с Россией становится все меньше. В частности, после зверств оккупантов на Киевщине и в Мариуполе.

Президент признался, что ощутил всю палитру человеческих эмоций, когда приехал в Бучу и увидел преступления россиян.

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Зеленский добавил, что в конце того дня ничего не чувствовал, кроме ненависти к русским солдатам. Увиденное подталкивает отбросить шансы на проведение мирных переговоров с Россией.

Дело не во мне. Дело в России. У них больше не будет шансов переговариваться с нами,

– подчеркнул Зеленский.

В Кремле – военные преступники

Глава государства также назвал все российское политическое и военное руководство, от верхушки с Путиным до рядового состава, военными преступниками.

Он добавил, что в Мариуполе россияне убили и пытали десятки тысяч человек. Еще больше – депортировали вглубь России и принудительно лишили украинского гражданства.

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