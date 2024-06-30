Избирательная кампания в США вошла в очень неспокойную фазу

"Демократы включали эти дебаты с тревогой. Они закончили их смотреть в панике", – СNN. "Люди из окружения Байдена говорят: это было очень плохо", – NYT. "Сложно представить, что после этого демократы захотят еще одни дебаты", – Washington Post. Это лишь несколько реакций от американских СМИ в вечер дебатов Байдена и Трампа.

По энергии победил Трамп, по фактам – Байден

Мысль, которая красной нитью проходит в медиапространстве США сейчас: после этих дебатов демократам на выборах будет очень непросто.

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Джо Байден пытался оперировать фактами и критиковать Дональда Трампа, но его выступлению заметно не хватало энергии. Он говорил тихо, запинался и выглядел уставшим. Как написал один из обозревателей: "То, как Байден говорил, имело такое же значение как то, что он говорил".

Зато Трамп – хоть часто перекручивал вещи или говорил неправду, как пишут фактчекеры, выступал громко и живо. На телеэкранах его подача имела более яркий вид. Один из профессоров политологии Принстона лаконично заметил: "По энергии победил Трамп, по фактам – Байден".

Об Украине: в блоке внешней политики об этом говорили больше всего. Трамп несколько раз заявил, что если бы он был президентом, войны бы не произошло. Сказал, что закончит ее еще до того, как зайдет в Белый дом, и упрекнул Байдена за миллиарды долларов поддержки для Киева.

Байден ответил, что США посылают Украине оружие, а не деньги и напомнил Трампу его собственную критику в отношении НАТО. Байден отметил, что Владимир Путин не планирует останавливаться на Украине, и что заявления Трампа только приглашают его к нападению на другие государства в Европе.

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Как эти дебаты повлияют на настроения избирателей?

В целом, большинство американцев уже имеют четко сформированные взгляды относительно Байдена и Трампа. Но в прошлом мы видели, что иногда может быть достаточно нескольких тысяч голосов в некоторых ключевых штатах, чтобы определить победителя.

Демократов это заметно волнует. Вопрос, который пока озвучивают осторожно, но который в этот вечер я неоднократно слышал от различных обозревателей и журналистов, которые обычно благосклонны к Байдену: "Возможно, его партии следует подумать над другой кандидатурой на выборах, пока не поздно?".

Вице-президент Камала Харрис в эфире CNN отвергла всю критику: "Джо Байден, которого я знаю, ведет переговоры с законодателями, путешествует по миру и объединяет наших союзников. Это говорит лучше, чем любые слова".

Убедит ли это американских избирателей? Не знаю. Сейчас многие на эмоциях, и в следующие недели будет важно следить за соцопросами. До выборов остается четыре месяца, и к тому времени будет много событий. Но что можно говорить с уверенностью – кампания в США вошла в очень неспокойную фазу.