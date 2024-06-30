За енергією переміг Трамп, за фактами – Байден

Думка, яка червоною ниткою проходить в медіапросторі США зараз: після цих дебатів демократам на виборах буде дуже непросто.

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Джо Байден намагався оперувати фактами і критикувати Дональда Трампа, але його виступу помітно бракувало енергії. Він говорив тихо, затинався і виглядав втомленим. Як написав один з оглядачів: "Те, як Байден говорив, мало таке ж значення як те, що він казав".

Натомість Трамп – хоч часто перекручував речі або говорив неправду, як пишуть фактчекери, виступав голосно і жваво. На телеекранах його подача мала яскравіший вигляд. Один з професорів політології Прінстона лаконічно зауважив: "За енергією переміг Трамп, за фактами – Байден".

Про Україну: в блоці зовнішньої політики про це говорили найбільше. Трамп кілька разів заявив, що якби він був президентом, війни б не сталось. Сказав, що закінчить її ще до того, як зайде до Білого дому, і дорікнув Байдену за мільярди доларів підтримки для Києва.

Байден відповів, що США посилають Україну зброю, а не гроші і нагадав Трампові його власну критику щодо НАТО. Байден наголосив, що Владімір Путін не планує зупинятись на Україні, і що заяви Трампа лише запрошують його до нападу на інші держави у Європі.

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Як ці дебати вплинуть на настрої виборців?

В цілому, більшість американців уже мають чітко сформовані погляди щодо Байдена і Трампа. Але в минулому ми бачили, що інколи може бути достатньо кількох тисяч голосів у деяких ключових штатах, аби визначити переможця.

Демократів це помітно хвилює. Питання, яке поки озвучують обережно, але яке цього вечора я неодноразово чув від різних оглядачів та журналістів, які зазвичай прихильні до Байдена: "Можливо, його партії слід подумати над іншою кандидатурою на виборах, поки не пізно?".

Віцепрезидентка Камала Гарріс в ефірі CNN відкинула всю критику: "Джо Байден, якого я знаю, веде перемовини із законодавцями, подорожує світом і об'єднує наших союзників. Це говорить краще, ніж будь-які слова".

Чи переконає це американських виборців? Не знаю. Зараз багато хто на емоціях, і в наступні тижні буде важливо стежити за соцопитуваннями. До виборів залишається чотири місяці, і до того часу буде багато подій. Але що можна казати з певністю – кампанія у США увійшла в дуже неспокійну фазу.