Проте цього неможливо було б досягнути, якби в Україні не було відповідної структури, починаючи зі створення Міністерства цифрової трансформації, лідерства міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і появи нової посади в уряді – CDTO.

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Україні потрібні ефективні менеджери

У 2020 році Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила посаду CDTO (заступник з цифрової трансформації). Основною ідеєю було побудувати цілісну організаційну структуру на рівні держави, спрямовану на поширення цифрової трансформації в усіх сферах та всіх ланках для досягнення конкретних результатів. За ці роки, CDTO стали рушійною силою цифрових змін у державному секторі, поступово формуючи нову культуру цифрової трансформації.

CDTO – це фахівці з відмінними навичками управління та стратегічного планування, які не бояться викликів і вміють оперативно приймати рішення. Сьогодні в Україні вже є 55 CDTO: 40 у національних органах влади та 15 у регіональних.

Одним із ключових завдань CDTO є аудит стану цифровізації у сфері, в якій вони працюють, побудова цифрових систем, впровадження цифрових реформ і послуг, підвищення рівня цифрової грамотності населення. Окрім цього, CDTO розробляють та супроводжують галузеві цифрові проєкти у сферах медицини, освіти, транспорту, інфраструктури, екології, культури та безпеки.

Щоб вимірювати ефективність роботи CDTO та розуміти, як розвивається цифрова трансформація у регіонах, ми створили Індекс цифрової трансформації громад, який враховує національну специфіку та світові тренди. Цей індекс допомагає оцінювати рівень цифровізації регіонів, зокрема роль і вплив CDTO в кожному з них.

Також важливим напрямком є розвиток цифрової інфраструктури, включно з розширенням доступу до інтернету та створенням ЦНАПів. Впровадження електронних послуг, як-от місцеві петиції та реєстрація місця проживання онлайн, робить адміністративні процеси зручнішими для громадян. Спрощення управління здійснюється за допомогою дашбордів, які відображають результативність по пріоритетних проєктах і напрямках, у контексті CDTO ОВА (координацію здійснює Мінцифри). З 2019 року CDTO в регіонах реалізували понад 210 проєктів.

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Зараз Україні необхідні ефективні менеджери на державній службі, які стануть драйверами змін і трансформації. За попередніми оцінками нам треба щонайменше ще 1 500 CDTO та цифрових лідерів, які зможуть упроваджувати цифрові ініціативи та проєкти як на національному рівні, так і в громадах. Потрібні сталі професійні цифрові команди, які допоможуть цифровізувати послуги, що будуть сприяти прозорій комунікації та мати антикорупційний ефект.

Навчання CDTO

Тому минулого року Мінцифри разом із партнерами запустило CDTO Campus – освітній проєкт з підготовки цифрових лідерів для державного управління, який допоможе нам у швидкому відновленні України. Команда Мінцифри дослідила сотні освітніх програм з цифровізації та передовий досвід інших країн, щоб запустити повноцінну програму навчання та підготовки CDTO.

Вона не лише забезпечує фахівців технічними знаннями, а й акцентує на лідерських якостях та стратегічному плануванні. Ми зібрали унікальний контент, ґрунтуючись на українському досвіді цифровізації, зокрема в умовах повномасштабного російського вторгнення, а також врахували досвід інших країн.

Менш ніж за рік існування CDTO Campus ми отримали понад 1 000 заявок на програми, і вже 200 студентів успішно завершили навчання. Зараз є три типи навчальних програм, що охоплюють різні аспекти цифрової трансформації: короткострокові, довгострокові та лідерська.

Для зручності студентів ми розробили спеціальний застосунок – університет у смартфоні. Ми постійно збираємо фідбек та маємо 90% позитивних відгуків від студентів, у яких вони діляться власними враженнями від навчання як про "неймовірний досвід", "фантастичне ком'юніті" та "професійні викладачі". Також наступним кроком розвитку проєкту, завдяки потужній підтримці партнерів, стало відкриття офлайн-простору CDTO Campus у Києві для навчання студентів.

Власне, серед студентів є як чинні CDTO, які впроваджують отримані знання та навички одразу, так і потенційні – представники приватного сектору.

Розподіл серед секторів з отриманих заявок на програми показує, що 38,20% працюють у приватному секторі, тоді як 56,81% – у державному. Середній вік аплікантів – від 25 до 36 років. Серед них 18,94% – жінки, а 81,06% – чоловіки.

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Команда Мінцифри щиро пишається навчальними програмами в CDTO Campus, які ми часто називаємо українським аналогом MBA. Короткострокові програми побудовані на тісній співпраці з приватним сектором та сильних партнерських зв'язках із потужними міжнародними організаціями:

партнерський курс із Cisco охоплює трансформацію інфраструктури, кібербезпеку та гібридну роботу;

освітня програма з AI HOUSE про важливість та основи ШІ;

шестимісячна програма UNDP для жінок у цифровізації державних послуг розвиває управлінські та комунікаційні навички;

програма Tolocar зосереджується на використанні мобільних майстерень для розв'язання місцевих проблем;

програма EU4DigitalUA навчає захисту персональних даних відповідно до GDPR;

ОБСЄ пропонує тренінги з відкритих даних для державних лідерів.

Щодо довгострокових програм, то варто зазначити "Цифрову трансформацію в публічному врядуванні" – дев'ятимісячну програму для активних державотворців, спрямовану на створення нової генерації цифрових лідерів. Тут ми фокусуємося на формуванні державних політик, сучасних комунікаційних інструментах, створенні цифрових продуктів, кібербезпеці та аналізі трендів цифровізації.

"Створення цифрового майбутнього" – лідерська, візійна програма для людей, які вже мають значний досвід у цифровізації. Нам вдалося організувати інтенсив у провідному університеті світу, у Школі публічної політики Маккорта при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, США, яка входить у найкращі 10 програм з державних справ і найкращі 5 у галузі міжнародної політики за рейтингом U.S. News & World Report 2023. Ця програма розпочнеться в серпні.

До речі, усі програми підтримуються міжнародними партнерами зі всесвітнім визнанням, серед яких цифрові лідери з таких країн, як Канада, Польща та Мексика, а також лектори зі Стенфордського університету – одного з найавторитетніших і найпрестижніших у світі.

CDTO Campus – проєкт, де народжуються лідери цифрових змін, які впроваджуватимуть інновації та трансформуватимуть державу. На найближчі 3 роки в нас амбітні цілі – ми плануємо підготувати 1 500 випускників. Навчання в CDTO Campus безоплатне, проте є відбір учасників. На сайті можна ознайомитися з критеріями відбору на кожен курс та подати заявку на участь.

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Окремо плануємо спільні інтеграції CDTO Campus із Дія.Освіта. Одна з цілей – щоб усі держслужбовці мали рівень володіння цифровими навичками вище середнього. Саме тому на платформі Дія.Освіта з'явиться окремий розділ із відкритими матеріалами від лекторів топових програм CDTO Campus.

Крім того, ми готові ділитися нашим досвідом з іншими країнами. Розглядаємо варіанти англомовних програм на запити інших урядів. Цей проєкт також сприятиме новим партнерствам і допоможе зміцнити позицію України як цифрового лідера на світовій мапі.

Цього року Міністерству цифрової трансформації України виповнюється 5 років. Від самого початку ми поставили собі за мету створити найзручнішу цифрову державу у світі, але повномасштабне російське вторгнення принесло нові виклики. Наша конкурентна перевага – швидкість трансформації, і ми маємо швидко адаптуватися, щоб відповідати новим реаліям життя. Це також є завданням CDTO та кожного державного менеджера, і саме цього ми навчаємо в CDTO Campus.

Ми створюємо кадри, здатні вести Україну до цифрової еволюції та інтеграції в Європейський цифровий простір. Зміцнюємо нашу національну стійкість та конкурентоспроможність на світовій арені. Запрошуємо долучатися до державної служби.

CDTO Campus втілюється Фондом Східна Європа, фінансується Visa Foundation, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і підтримується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у співпраці з Digitality GovTech Centre of Excellence, під патронатом Міністерства цифрової трансформації України. Технологічний партнер простору – компанія Cisco. Коворкінг для GovTech-лідерів створено за підтримки Visa.