Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что это принципиальная позиция и "по ней уже существуют правовые нормы".

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Все граждане России, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы украинского государства, за пределы Крыма, потому что они незаконно там находились,

– заявила Тамила Ташева.

Она также уточнила, почему незаконно: ведь приехали не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплынка", не запросили миграционные органы о возможности проживания там.

По ее словам, лиц, которым нужно было получать вид на жительство на оккупированной территории и разрешение на въезд иностранцев на оккупированную территорию, насчитывается от 500 до 800 тысяч.

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Ташева указала на то, что Россия уже заявляет, что это будет "депортация крымчан".

Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение – это абсолютно законный процесс,

– подчеркнула Ташева.

Все просто: если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. "Вот и мы будем его применять", – добавила она.

Тамила Ташева отметила, что уехать придется даже тем, кто не смог из-за ряда обстоятельств соблюсти требования миграционного законодательства Украины.

Важно! Украина вернет все свои территории в пределах признанных границ 1991 года. Украинская разведка отмечает, что освобождение Крыма не далекая перспектива.

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