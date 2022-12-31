Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що це принципова позиція і "по ній вже існують правові норми".

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Всі громадяни Росії, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства і умов перетину кордону, мають виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, бо вони незаконно там перебували,

– заявила Таміла Ташева.

Вона також уточнила, чому незаконно: адже приїхали не через пункти пропуску "Каланчак", "Чонгар" або "Чаплинка", не робили запит до міграційних органів про можливість проживання там.

За її словами, осіб, яким потрібно було отримувати посвідку на проживання на окупованій території та дозвіл на в'їзд іноземців на окуповану територію, налічується від 500 до 800 тисяч.

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Ташева вказала на те, що Росія вже заявляє, ніби це буде "депортація кримчан".

Яких кримчан? Ідеться про громадян Росії, які не є кримчанами. Вони є особами, які тимчасово проживають на території Криму. Їхнє видворення – це абсолютно законний процес,

– наголосила Ташева.

Усе просто: якщо громадянин будь-якої країни незаконно перетинає кордон, то до нього застосовують примусове видворення. "От і ми будемо його застосовувати", – додала вона.

Таміла Ташева зазначила, що виїхати доведеться навіть тим, хто не зміг через низку обставин дотриматися вимог міграційного законодавства України.

Важливо! Україна поверне всі свої території у межах визнаних кордонів 1991 року. Українська розвідка наголошує, що звільнення Криму не є далекою перспективою.

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