Чехия больше не обсуждает возможную покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Риторику изменили после дипломатического скандала между странами.

Ранее советник президента Роман Примула говорил, что использование "Спутника V" в Чехии, пока не ко времени. Теперь с этим согласился вице-премьер Чехии, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.

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Я согласен с профессором в этом. Наш единственный путь – сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, – сказал политик.

Кроме этого, Гамачек отметил, что по этой теме Чехия может подискутировать с союзниками.

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что еще неделю назад Гамачек планировал ехать в Россию. Он планировал обсудить возможные поставки российской вакцины "Спутник V", если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Впоследствии министр отменил поездку.

Обратите внимание! Российская вакцина вызывает беспокойство, потому что ее зарегистрировали еще до завершения клинических испытаний. Сейчас "Спутник V" в ЕС не зарегистрировали.

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