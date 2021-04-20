После дипломатического скандала с Россией Чехия больше не думает о покупке "Спутник V"
Чехия больше не обсуждает возможную покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Риторику изменили после дипломатического скандала между странами.
Источник:Lidove Noviny
Ранее советник президента Роман Примула говорил, что использование "Спутника V" в Чехии, пока не ко времени. Теперь с этим согласился вице-премьер Чехии, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.
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Я согласен с профессором в этом. Наш единственный путь – сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, – сказал политик.
Кроме этого, Гамачек отметил, что по этой теме Чехия может подискутировать с союзниками.
Что этому предшествовало
Стоит отметить, что еще неделю назад Гамачек планировал ехать в Россию. Он планировал обсудить возможные поставки российской вакцины "Спутник V", если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.
Впоследствии министр отменил поездку.
Дипломатический скандал Чехии и России: что надо знать
- 18 российских дипломатов в Чехии подозревают в шпионаже для российских спецслужб. Их выдворили из страны.
- Следствие уверяет, что российские спецслужбы причастны к взрыву на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Во время аварии погибли 2 человека.
- Кремль в ответ тоже заявил, что высылает 20 чешских дипломатов.
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