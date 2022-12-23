Близкие, в свою очередь, тоже с нетерпением ждут возможности увидеться. Жительница Ужгорода поделилась трогательным видео долгожданной встречи отца с дочерью.

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Дочь смогла обнять отца после продолжительной разлуки

Сеть тронули кадры с ужгородского вокзала. После долгих месяцев разлуки, дочь наконец-то увиделась с отцом.

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Папа девочки – военный врач-хирург, сообщают в местном СМИ. Он спасает жизнь украинских воинов на Востоке страны, где сейчас продолжаются адские бои.

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