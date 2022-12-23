Близкие, в свою очередь, тоже с нетерпением ждут возможности увидеться. Жительница Ужгорода поделилась трогательным видео долгожданной встречи отца с дочерью.
Читайте также Прикарпатские спасатели осуществили мечту 8-летнего онкобольного мальчика: трогательная история
Дочь смогла обнять отца после продолжительной разлуки
Сеть тронули кадры с ужгородского вокзала. После долгих месяцев разлуки, дочь наконец-то увиделась с отцом.
Военный увидел с дочерью впервые за длительное время: смотрите видео
Папа девочки – военный врач-хирург, сообщают в местном СМИ. Он спасает жизнь украинских воинов на Востоке страны, где сейчас продолжаются адские бои.
Обратите внимание "Благодарю вас, ВСУ победят!": девочка передала воинам трогательное письмо и деньги – ее разыскали
На Востоке страны идут тяжелые бои: россияне опрокидывают на Луганщину свежие силы
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал 24 канала о ситуацию на Востоке страны. По его словам, активные боевые действия продолжаются в направлении Сватово – Кременная.
- Кроме того, оккупанты передислоцируют в Луганск своих военных. Кремлю важно удержать этот регион любой ценой.
- Из-за этого россияне теряют колоссальное количество людей в восточных областях, отмечает Сергей Череватый. Спикер выделил 2 основных достижения ВСУ на Востоке.
- Первый – это то, что украинские защитники сдерживают врага и не дают ему прорвать оборонные позиции. Второе – ВСУ уничтожают огромное количество личного состава и техники кафиров.