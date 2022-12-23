Близькі, своєю чергою, теж з нетерпінням чекають нагоди побачитись. Жителька Ужгорода поділилася зворушливим відео довгоочікуваної зустрічі батька з донькою.
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Донька змогла обійняти батька після тривалої розлуки
Мережу зворушили кадри з ужгородського вокзалу. Після довгих місяців розлуки, донька нарешті побачилася з батьком.
Військовий побачився з донькою вперше за тривалий час: дивіться відео
Тато дівчинки – військовий лікар-хірург, повідомляють у місцевому ЗМІ. Він рятує життя українських воїнів на Сході країни, де зараз тривають пекельні бої.
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На Сході країни точаться тяжкі бої: росіяни перекидають на Луганщину свіжі сили
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів 24 каналу про ситуацію на Сході країни. За його словами, активні бойові дії тривають на напрямку Сватове – Кремінна.
- Крім того, окупанти передислоковують у Луганськ своїх військових. Кремлю надважливо втримати цей регіон за будь-яку ціну.
- Через це росіяни втрачають колосальну кількість людей у східних областях, зауважує Сергій Череватий. Речник виокремив 2 основних досягнення ЗСУ на Сході.
- Перше – це те, що українські захисники стримують ворога і не дають йому прорвати оборонні позиції. Друге – ЗСУ знищують величезну кількість особового складу та техніки окупантів.