Близькі, своєю чергою, теж з нетерпінням чекають нагоди побачитись. Жителька Ужгорода поділилася зворушливим відео довгоочікуваної зустрічі батька з донькою.

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Донька змогла обійняти батька після тривалої розлуки

Мережу зворушили кадри з ужгородського вокзалу. Після довгих місяців розлуки, донька нарешті побачилася з батьком.

Військовий побачився з донькою вперше за тривалий час: дивіться відео

Тато дівчинки – військовий лікар-хірург, повідомляють у місцевому ЗМІ. Він рятує життя українських воїнів на Сході країни, де зараз тривають пекельні бої.

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