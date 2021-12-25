После двух осквернений: в Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану

В течение декабря 2021 года памятник Степану Бандере дважды оскверняли. После этого политики решили взять его под круглосуточную охрану.

Правоохранители и бойцы батальона "Тернополь" будут следить за памятником постоянно. Соответствующую информацию обнародовал депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский.

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Памятник Бендере в Тернополе будут охранять круглосуточно

Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник!

– написал Бутковский.

Комментируя заявление изданию ZAXID.NET, рассказал, что такое решение было принято после обращения областных депутатов к руководству полиции Тернопольщины.

"Охранять постамент будет сборный патруль – работники полиции и бойцы батальона "Тернополь". Еще во время первого нападения на памятник проводнику ОУН мы обращались к руководителю управления полиции в Тернопольской области Александру Богомолу, чтобы он принял все необходимые меры", – объяснил депутат.

В полиции изданию подтвердили информацию, что постамент будут охранять пешие патрули, которые чаще будут возле Бандеры, однако детали не сообщили.

Сам Богдан Бутковский также рассказал, что 1 января 2022 года, в день рождения Степана Бандеры, на 16 часов будет ежегодное торжественное шествие, которое стартует от стадиона имени Шухевича, и призвал присоединяться.

Кратко об осквернении памятника в Тернополе

14 декабря посреди дня неизвестный повредил памятник Степану Бандере. Человек облил постамент красной краской. На камерах полиция заметила, что молодой человек бросил в памятник два пакета с красной краской. После этого сразу скрылся.

Впоследствии 20 декабря его задержали. Также был второй преступник, ожидавший его в автомобиле. Его также задержали. Мужчины оказались жителями Житомира.

21 декабря неизвестный бросил постамент яйцом, но его до сих пор не нашли.

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Полный текст публикации Богдана Бутковского

Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января на 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, который стартует от стадиона имени Шухевича!