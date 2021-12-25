Правоохоронці та бійці батальйону "Тернопіль" стежитимуть за пам'ятником постійно. Відповідну інформацію оприлюднив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.

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Пам'ятник Бендері у Тернополі охоронятимуть цілодобово

Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята!

– написав Бутковський.

Коментуючи заяву виданню ZAXID.NET, розповів, що таке рішення ухвалили після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

"Охоронятиме постамент збірний патруль – працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль". Ще під час першого нападу на пам'ятник провідникові ОУН ми зверталися до керівника управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола, щоб він вжив усіх необхідних заходів", – пояснив депутат.

У поліції виданню підтвердили інформацію, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше будуть біля Бандери, проте деталі не повідомили.

Сам Богдан Бутковський також розповів, що 1 січня 2022 року, у день народження Степана Бандери, на 16 годину буде щорічна урочиста хода, що стартує від стадіону імені Шухевича, та закликав долучатись.

Коротко про осквернення пам'ятника у Тернополі

14 грудня посеред дня невідомий пошкодив пам'ятник Степану Бандері. Чоловік залив постамент червоною фарбою. На камерах поліція помітила, що молодий чоловік кинув у пам'ятник 2 пакети з червоною фарбою. Після цього одразу втік.

Згодом 20 грудня його затримали. Також був другий злочинець, який чекав на нього в авто. Його також затримали. Чоловіки виявились мешканцями Житомира.

21 грудня невідомий кинув постамент яйцем, та його досі не знайшли.

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Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича!