Пошкодження пам'ятника виявили правоохоронці. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

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Зловмисник пошкодив пам'ятник посеред білого дня

На записах з відеокамер видно, щодо пам'ятника підбіг молодий чоловік та кинув у пам'ятник 2 пакети з червоною фарбою. після цього зловмисник втік. Все це трапилося посеред білого дня.

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Правоохоронці закликають тих, хто впізнав чоловіка на кадрах, повідомити в поліцію. За статтею про хуліганство відкрили кримінальну справу. Чоловіку загрожує штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.

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