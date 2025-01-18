После двух ракетных ударов в Запорожье два человека считаются пропавшими без вести
Утром 18 января Россия нанесла два ракетных удара по одному из районов Запорожья. В результате обстрела 2 человека считаются пропавшими без вести.
Также известно о 8 пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Смотрите также В Киеве снова мощные взрывы: после "Шахедов" Россия ударила баллистикой
Что известно об атаке на Запорожье
Приблизительно в 6 утра раздались взрывы в Запорожье.
Россияне ударили по территории промышленного объекта баллистики. Там возникли пожары, вблизи повреждены жилые дома и транспортные средства.
Среди пострадавших – одна женщина в тяжелом состоянии, еще две женщины и три мужчины – в состоянии средней тяжести.
На местах попадания очередные преступления страны-террористки фиксируют полицейские, спасатели и муниципальные профильные службы.
Развернут пункт приема заявлений и сообщений от пострадавших граждан.
Последствия атаки на Запорожье / Фото Нацполиции
Напомним, что утром Россия обстреляла баллистикой Киев. Там зафиксировано разрушение жилого дома, нежилых помещений, станции метро, магазина, водопроводной магистрали. На улице образовался потоп. Также известно о 4 погибших и 3 пострадавших.