После двух ракетных ударов в Запорожье два человека считаются пропавшими без вести

Утром 18 января Россия нанесла два ракетных удара по одному из районов Запорожья. В результате обстрела 2 человека считаются пропавшими без вести.

Также известно о 8 пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно об атаке на Запорожье

Приблизительно в 6 утра раздались взрывы в Запорожье.

Россияне ударили по территории промышленного объекта баллистики. Там возникли пожары, вблизи повреждены жилые дома и транспортные средства.

Среди пострадавших – одна женщина в тяжелом состоянии, еще две женщины и три мужчины – в состоянии средней тяжести.

На местах попадания очередные преступления страны-террористки фиксируют полицейские, спасатели и муниципальные профильные службы.

Развернут пункт приема заявлений и сообщений от пострадавших граждан.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Нацполиции

Напомним, что утром Россия обстреляла баллистикой Киев. Там зафиксировано разрушение жилого дома, нежилых помещений, станции метро, ​​магазина, водопроводной магистрали. На улице образовался потоп. Также известно о 4 погибших и 3 пострадавших.