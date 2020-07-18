В Одесской области 18 июля произошло сразу два крупных ДТП, в которых в общей сложности погибли 8 человек, а еще 5 пострадали. Поэтому в областной полиции решили круглосуточно контролировать отдельные участки дороги.

Контролироваться будут все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения, сообщает полиция Одесской области.

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Правоохранители имеют целью контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями. В частности водителями транспортных средств, выполняющих пассажирские перевозки.

Также полиция имеет целью выявлять нарушителей ограничения скорости и тех, кто создает аварийные ситуации на дороге, прибегая к нарушениям правил движения.

Кроме этих мероприятий работники полиции намерены продолжать и воспитательную работу. Так, они будут разъяснять участникам дорожного движения о недопущении нарушений правил дорожного движения.

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