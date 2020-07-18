После двух смертельных ДТП в Одесской области вводят круглосуточное патрулирование полиции
В Одесской области 18 июля произошло сразу два крупных ДТП, в которых в общей сложности погибли 8 человек, а еще 5 пострадали. Поэтому в областной полиции решили круглосуточно контролировать отдельные участки дороги.
Контролироваться будут все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения, сообщает полиция Одесской области.
К слову ДТП в Одесской области: погибли четверо парней-одноклассников и супруги – ужасные подробности
Правоохранители имеют целью контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями. В частности водителями транспортных средств, выполняющих пассажирские перевозки.
Также полиция имеет целью выявлять нарушителей ограничения скорости и тех, кто создает аварийные ситуации на дороге, прибегая к нарушениям правил движения.
Кроме этих мероприятий работники полиции намерены продолжать и воспитательную работу. Так, они будут разъяснять участникам дорожного движения о недопущении нарушений правил дорожного движения.
Смертельные ДТП в Одесской области 18 июля: коротко
- Первое произошло в Измаильском районе на юге области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек. Еще три человека пострадали, среди них двухлетний ребенок.
- Еще одно ДТП произошло на трассе Одесса – Рени. Здесь столкнулись "Газель" и грузовик. Из-за аварии погибли два человека, а еще двоих госпитализировали.