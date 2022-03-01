После General Motors: несколько автоконцернов приостановили бизнес в России

Мировые производители автомобилей и грузовиков приостановили свой бизнес в России. Речь идет об американском автопроизводителе General Motors Co и немецком Daimler Truck. Вероятно, не будет сотрудничать с "КамАЗ" и Mercedes.

На такие шаги мировые производители пошли в понедельник, 28 февраля, – в результате войны России против Украины.

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GM приостановила экспорт всех автомобилей в Россию

GM заявила, что приостановит экспорт всех автомобилей в Россию. Детройтская компания не располагает заводами в России, а продает около 3000 автомобилей ежегодно.

В это время наши мысли с народом Украины,

– говорится в заявлении GM.

Также приостановил поставки автомобилей в Россию и концерн Volvo. В своем заявлении компания заявила, что приняла такое решение из-за "потенциальных рисков, включая санкции, введенные ЕС и США". По такой же причине на такой шаг пошли и в Volkswagen.

Mercedes-Benz тоже рассматривает лишение доли в "КамАЗе"

Mercedes-Benz Group рассматривает юридические варианты скорейшего лишения своей 15% доли в "КамАЗе". Harley-Davidson тоже приостановил свой бизнес в России.

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