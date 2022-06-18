После громкого скандала: французский производитель вооружения Thales наконец-то уходит из России

Французский производитель вооружения Thales наконец-то покидает российский рынок. Компания производит информационные системы для военных нужд.

С начала полномасштабной российско-украинской войны прошло более 3 месяцев, но Thales заявила об остановке сотрудничества с государством-агрессором.

Кстати , Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине самолетов и танков.

Как компания сотрудничала с Россией

Thales, помимо военных, оказывала услуги в банковском секторе крупным российским банкам. Впоследствии они подверглись санкциям ЕС.

В компании заявили, что прекращают банковскую деятельность. Так что группа объявляет о прекращении деятельности в России. Кроме того, компания останавливает завод по производству банковских карт.

Громкий скандал с Thales

Thales попала в скандал в апреле 2022 года. Волонтеры обнаружили оборудование компании в российской военной технике: в танке Т72Б3 и БМД-4 "Бахча". На производителя последовал шквал критики.

Эксперт Александр Дубилет тогда предполагал, что были не очень сложные схемы, позволявшие компаниям из списка санкций спокойно работать. То есть привлечь нужно было только одного посредника.

После этого запустили проект "Тотальная изоляция России", в рамках которого группа юристов-международников обратилась в правоохранительные органы Европы с требованием наказать Thales и ее "дочь", компанию Sofradir, за нарушение европейских санкций.

Визит Макрона в Украину.

Заметим, что заявление французского промышленного гиганта о выходе с российского рынка совпало с визитом президента Франции Эммануэль Макрона в Киев.

Политик отмечал, что Франция помогает Украине боеприпасами и "определенными видами вооружений". В частности, бронированной техники. Кроме того, Франция отправляет 12 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR. По словам Макрона, Зеленский просил о дополнительных САУ, поэтому в ближайшее время к этим 12 прибавится еще 6. Официальное решение о дополнительных установках Макрон должен одобрить в ближайшее время.

Кроме того, Макрон подтвердил, что у стран Запада есть договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия. В частности, штурмовые самолеты и танки.

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