Оккупанты уже бегут из Крыма после "хлопка" в Севастополе: на Керченском мосту – пробка

К оккупированному Севастополю 29 апреля пришел "хлопок". После этого напуганные оккупанты уже убегают из Крыма.

Так, перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма. Его фото обнародовали в крымских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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Некоторые люди вышли из машин и ждут улицы. Отметим, что оккупанты подняли панику сразу. Это все сопровождалось призывами и дальше бомбить мирные украинские города и убивать людей. Телеграммы заполонили сотни гневных комментариев захватчиков.



Затор на Керченском мосту / Фото с телеграммы

"Хлопок" в Севастополе: что известно

В Севастополе 29 апреля начался масштабный пожар на нефтебазе. Было уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами. А их общую емкость оценивают около 40 тысяч тонн.

Важно, что нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота России. Захватчики признали, что пожар на топливной базе быстро потушить не удастся. Это 4 уровень – самый сложный из всех возможных.

По традиционной риторике, оккупанты рассказывали, что нефтебазу якобы атаковали украинские беспилотники, а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских.