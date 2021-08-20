После инцидента в Херсоне: ужгородский флагшток за 6 миллионов сильно наклонило – фото

В Ужгороде ко Дню Независимости устанавливают 30-метровый флагшток. Он обошелся более чем в 6 миллионов долларов. Впрочем, еще до завершения работ шест наклонился.

Соответствующими кадрами местные жители поделились в соцсетях. На них видно, что новенький флагшток на площади Богдана Хмельницкого установлен не слишком ровно.

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В комментариях ужгородцы выразили опасения, что конструкцию может ожидать судьба Херсонского флагштока, который должен был стать одним из самых высоких в Украине. Он упал и разбил авто, припаркованное рядом. По информации СМИ, владельцем поврежденной машины является Виталий Караваев – исполняющий обязанности директора департамента развития территорий в тамошнем ОГА.

Что известно об ужгородском флагштоке

Высотой он достигает 30 метров, состоит из 3 труб. Общая масса – 4,8 тонны. Конструкция будет подсвечиваться.

Изготовлен флагшток из нержавеющей стали в Турции. Оттуда в Ужгород его доставляли парамом и грузовиком.

На вершине уже установили малый герб Украины – тризуб. Флаг, который там разместят, будет иметь размер 3,5 на 7 метров.

По словам главного инженера строительной группы Максима Расколотько, шест сначала фиксировали на арматуре фундамента, после этого – закрепили гайками. На очереди – подключение оборудования к электрическому двигателю. "Тяжелого не было ничего, но переживали, чтобы сама мачта никуда не "гульнула", а четко шла за краном", – пояснил он.