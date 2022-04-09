После критики Орбана его спикер все же решился осудить военные преступления россиян в Буче

Спикер премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче. Это произошло после того, как ряд европейских политиков раскритиковал позицию главы венгерского правительства по поводу войны в Украине.

По словам Хаваши, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников жестокого кровопролития в Киевской области. Об этом спикер Орбана заявил 9 апреля.

К теме Доказательства правдивости резни в Буче потребовал предоставить Орбан, – СМИ

Смена риторики венгерских властей

Представитель венгерского премьера подчеркнул, что Виктор Орбан якобы решительно осудил действия России в Украине еще в среду, 6 апреля, на международной пресс-конференции. "Премьер четко дал понять, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия", – подчеркнул Хаваши.

Это общая позиция ЕС и Венгрия поддерживает эту позицию. Что касается всех зверств, то они все должны быть расследованы. В любом случае гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с мирными жителями должно быть самым решительным образом осуждено. Такие случаи должны быть осуждены. Мы стремимся к независимому и беспристрастному расследованию,

– заявил спикер Орбана.

Напомним, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий ранее подверг критике Орбана за то, что он не осудил военные преступления России на территории Украины. Впоследствии Польша решила заморозить отношения с Венгрией из-за позиции Орбана по поводу трагедии в Буче.

Вас может заинтересовать – Брифинг Зеленского и канцлера Австрии 9 апреля: смотрите видео