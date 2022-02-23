После масштабной DDoS-атаки некоторые веб-ресурсы и банки работают с перебоями

Украинские сайты госучреждений подверглись DDoS-атаке 23 февраля. Некоторые из них либо до сих пор недоступны, либо работают с перебоями.

Соответствующую информацию обнародовали в Госспецсвязи. Там также добавили, что работают над устранением проблем.

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Сайты, подвергшиеся атаке, работают с перебоями

Сегодня (говорится о 23 февраля – 24 канал) сайты ряда государственных и банковских учреждений вновь подверглись массированной DDoS-атаке. Часть атакованных информационных систем недоступны или работают с перебоями,

– сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба.

Однако добавили, что другие сайты эффективно противостоят атаке и работают в нормальном режиме.

По состоянию на 20:30 23 февраля сайты Верховной Рады, Министерства иностранных дел и Минобороны уже работают без перебоев. Зато до сих пор нет связи с сайтом Службы безопасности Украины.

Кроме того, Госспецсвязь с другими субъектами национальной системы кибербезопасности:

проводит работу по противодействию атакам;

собирает и анализирует информацию;

просит все органы, которые были атакованы или имеют подозрение о возможной атаке, обращаться к правительственной команде реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA.

В Госспецсвязи заверили, что и в дальнейшем будут оперативно информировать о ситуации.

Что известно об атаках на украинские сайты

23 февраля сайты Министерства иностранных дел, Верховной Рады, СБУ и Минобороны подверглись DDoS-атаке. Это уже третья мощная атака в течение нескольких последних недель.

В этот день атаковали также сайт 24 канала. Главный редактор Ольга Консевич сообщила, что из-за атаки на 30 минут сайт полностью остановил работу. После возобновления работы серверов атака не остановилась. Наши специалисты ее отбили. Она состоялась почти одновременно с атакой на правительственные сайты.

Стоит упомянуть, что DoS- и DDoS-атаки используют для поиска уязвимых мест системы. Так, банки и правительственные сайты достойно справились и быстро возобновили работу, но уже сейчас стоит готовиться к новым атакам, которые рано или поздно снова произойдут.

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