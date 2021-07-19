Бурные потоки воды затопили метро в Киеве, 2 станции закрыли: шокирующие видео
Источник:24 канал
В Киеве в понедельник, 19 июля, после мощного ливня вода затопила сразу 2 станции метро: "Берестейскую" и "Академгородок". Обе станции закрыли для посетителей. Впоследствии одна из них возобновила работу.
"Берестейская станция"
Пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала, что станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции).
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Сейчас на месте работают специалисты.
Станцию "Берестейская" затопило: смотрите видео
Станция "Академгородок"
По данным Kyiv Metro Alerts, станцию "Академгородок" закрыли также из-за попадания воды в кассу. В то же время уже через час сообщили, что последствия непогоды удалось ликвидировать, и станция возобновила работу в обычном режиме.
"Академгородок" затопило: смотрите видео
Люди оказались в настоящей водяной ловушке: смотрите видео
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