Бурные потоки воды затопили метро в Киеве, 2 станции закрыли: шокирующие видео

В Киеве в понедельник, 19 июля, после мощного ливня вода затопила сразу 2 станции метро: "Берестейскую" и "Академгородок". Обе станции закрыли для посетителей. Впоследствии одна из них возобновила работу.

"Берестейская станция"

Пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала, что станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции).

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Сейчас на месте работают специалисты.

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Станция "Академгородок"

По данным Kyiv Metro Alerts, станцию "Академгородок" закрыли также из-за попадания воды в кассу. В то же время уже через час сообщили, что последствия непогоды удалось ликвидировать, и станция возобновила работу в обычном режиме.

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