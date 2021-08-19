После минирования в Вашингтоне: в Нью-Йорке эвакуируют людей из-за предмета, похожего на бомбу

На площади в центре Нью-Йорка обнаружили подозрительный предмет, похожий на бомбу. Из-за этого оттуда пришлось срочно эвакуировать людей.

Сообщение о подозрительном пакете поступило к правоохранителям в 12:13 по местному времени. На указанное место прибыли саперы.

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Полицейское управление Нью-Йорка на Таймс-Сквер заблокировало центральные улицы города и эвакуировало людей из-за угрозы взрыва. По предварительной информации, мужчина, проезжавший на велосипеде, бросил в сидевших на ступеньках людей предмет, похожий на консервную банку. Из-за этого они разбежались.

По состоянию на 13:30 по местному времени на центральной площади снова находятся люди. Похоже, полиция сообщила, что находиться там безопасно.

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