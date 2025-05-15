Сегодня мир изменился: как Украине действовать в новой фазе войны с Россией
- Украина должна определить новые правила противостояния с Россией до гипотетических переговоров.
- Рассматриваются два вектора противостояния: "западный" с ограниченными ресурсами и "индо-пакистанский" с технологическими новациями.
- Примеры индо-пакистанского конфликта показывают важность технологий и стратегической стабильности без акцента на ядерное оружие.
До этого момента мы как страна и общество давали в мир такое противоречие – "весь мир должен нам помочь против экзистенциального врага, у которого через 2 – 3 года должны закончиться танки". Противоречие заключается в том, что если враг экзистенциальный, то как у него могут быстро закончиться танки?
Два вектора для противостояния
Теперь мы выходим на точку 15 мая 2025 года – день гипотетических переговоров, что-то для нас невиданное. А раз ситуация новая, то и действовать придется соответственно. То есть определить новые правила, по которым будет происходить противостояние с Россией. Об этом заявил Иван Киричевский, информирует 24 Канал.
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Россияне свой фрейминг провели. Они определили, что Украина и Россия дальше будут существовать и конфликтовать по образцу индо-пакистанских конфликтов. Это произошло значительно раньше, чем Индия и Пакистан перешли к новой эскалации конфликта, которую мы видели на днях.
Но в нашем случае "играть от обороны" – это выгодная позиция. Она может дать нам свободу выбрать один из двух векторов для противостояния:
1. Западный – продолжение действующей линии, но с двумя важными поправками:
принятие проблемы ограниченности ресурсов и Украины, и Запада;
отказ от ошибочной концепции, что Россию можно окончательно истощить малыми ресурсами.
Даже в "золотые времена" Запада во время Холодной войны никому не приходила в голову идея, что зло можно просто истощить. При том, что как раз тогда Запад имел значительно большие военные возможности для противостояния в прямом и прокси-форматах.
2. Индо-пакистанский – только акцент на технологических новациях, которые отрицают предыдущие наработки. А также постоянный поиск "стратегической стабильности", где даже ядерное оружие не становится главным элементом.
Например, в Индии против Пакистана есть не только "красная кнопка", но и довольно неожиданная дружба с террористическим "Талибаном" в Афганистане. По которому пакистанцы в конце 2024 года провели серию "контртеррористических" ударов с использованием F-16.
Тот же Пакистан имел около 2000 единиц малокалиберной зенитной артиллерии, поэтому удары индийских дронов не произвели на него ощутимого психологического эффекта. Пакистанские летчики и зенитчики, по сути, "обнулили" эффективность российских и французских самолетов и ракет классов "воздух – воздух" и "воздух – поверхность".
Над этим всем вообще "висит" Китай, который удачными поставками для Пакистана новейших самолетов JF-17 и новейших ракет PL-15 на дальность 145 километров дал преимущество над западной авиацией.
Теперь "и от тайги до британских морей – китайская авиация всех сильней!" – перепев буквально выражает главный технологический результат недавнего витка индо-пакистанского конфликта.
Канву с примерами можно разворачивать и дальше, но здесь главным является совсем другое – Украине придется менять формат своих действий и выбирать какой-то конкретный вектор. Потому что до этого в мир мы давали противоречия – сочетание западного и индо-пакистанского векторов в формате "впихнуть несочетаемое".
Ну, а раз мы уже вышли на точку с переговорами, то второстепенным становится то, что будет до и после этого дня. Базовое – мир для нас в плане ведения войны изменился.
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