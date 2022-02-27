После неудачных попыток взять Чернигов россияне решили обойти город, – Генштаб

Российские оккупанты пытались захватить Чернигов, но украинские военные остановили их наступление и заставили врага отступить.

После провальной попытки завладеть Черниговом оккупанты осуществляют обход города в направлении Ивановки и Козелца.

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В ночь на 27 февраля на Черниговщине продолжались ожесточенные бои, в который победу одержали Вооруженные силы Украины. Наши военные уничтожили две вражеские колонны с сотнями единиц техники.

Оккупанты пытаются обойти город Чернигов через Козелец и Ивановку:



Скриншот з Google maps

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