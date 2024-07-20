В первой половине дня света будет больше: как будут действовать графики 21 июля

Воскресенье 21 июля снова пройдет по графику почасовых отключений. В "Укрэнерго" говорят, что они будут действовать на протяжении всех суток.

В то же время в компании заверили, что отключений будет меньше.

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Как будут выключать свет в воскресенье

Завтра, 21 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток

С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений

В другие часы суток будет применена одна очередь отключений.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко пообещал, что уже в ближайшее время ситуация со светом улучшится. Чиновник объяснил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

Напомним, что возвращение к графикам отключения – вынужденная мера на фоне ряда российских атак на объекты украинской инфраструктуры. В "Укрэнерго" отметили, что с субботы, 20 июля, свет в течение дня будет больше. Украинцы продолжат жить по графику ограничений, но в августе – сентябре будет относительно стабильная ситуация с энергоснабжением.