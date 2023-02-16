Отец мечтает поставить на ноги 2-летнюю дочь Лизу, которая из-за россиян не может ходить

Львовские врачи спасают семью, которая серьезно пострадала во время обстрела россиянами Бахмута в Донецкой области. Под удар Инна, Павел и их дочь попали еще 17 октября.

Маленькой Лизе всего 2 года. В результате ранения из-за ракетных обстрелов она не может ходить.

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Отец мечтает поставить дочь на ноги

Обломок в пояснице, переломы обеих костей правой голени, многочисленные раны – в таком состоянии Лиза попала в реанимацию в Днепре. Сейчас отец Лизы мечтает поставить девочку на ноги, чтобы она бегала так, как раньше. Для этого семья планирует продолжить реабилитацию за границей.

Врачи отмечают: как только состояние здоровья Лизы удалось стабилизировать, семью перевели в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые".

2-летняя Лиза проходит реабилитацию / Фото UNICEF Ukraine

Как семья уехала из Бахмута

Выбраться из поврежденного дома пострадавшим с тяжелыми минно-взрывными травмами помогли соседи. Семью экстренно госпитализировали в больницу в Константиновку. Там Павла прооперировали, достав из тела обломки.

Маме девочки, Инне, тоже изрядно досталось – у нее сложный перелом левого предплечья и черепно-мозговая травма. Хирурги реабилитационного центра оперировали женщину уже дважды. Говорят, что больше всего пострадала рука.

Находясь во Львове, семья узнала, что возвращаться им больше некуда – российские обстрелы оставили от их дома в Бахмуте стены. Эта новость стала потрясением, поэтому параллельно с хирургами, травматологами и специалистами по реабилитации с Инной и Павлом работают психотерапевты.

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