После обстрела Снигиревки есть проблемы со связью, – Ким
14 марта 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Николаев. Также оккупанты обстреливают населенные пункты вблизи города.
Российские оккупанты совершили обстрел города Снигиревка в Николаевской области. В результате атаки врага погиб человек.
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Проблемы со связью
Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, после обстрела оккупантов у города возникли проблемы со связью.
По Снигиревке совершили авиаудар. Там сейчас проблемы со связью. Напоминаю: если у вас не работает Лайф – переключитесь на Киевстар,
– сказал Ким.
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