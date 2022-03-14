После обстрела Снигиревки есть проблемы со связью, – Ким

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Николаев. Также оккупанты обстреливают населенные пункты вблизи города.

Российские оккупанты совершили обстрел города Снигиревка в Николаевской области. В результате атаки врага погиб человек.

К теме Авиаудар по школе на Николаевщине: количество жертв увеличилось

Проблемы со связью

Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, после обстрела оккупантов у города возникли проблемы со связью.

По Снигиревке совершили авиаудар. Там сейчас проблемы со связью. Напоминаю: если у вас не работает Лайф – переключитесь на Киевстар,

– сказал Ким.

Смотрите также: У оккупантов сдают нервы: херсонцы в очередной раз показали, что не боятся россиян