После обстрелов оккупантов в Харькове вспыхнули масштабные пожары, в частности в вузах
Источник:ГСЧС Украины
ГСЧС Украины сообщили, что харьковские спасатели с 5 по 6 апреля совершили 28 оперативных выездов на места чрезвычайных происшествий. После очередных ракетных ударов Харьков масштабно горел – самая большая площадь пожара составляла 600 квадратных метров.
Подразделения ГСЧС совершили 28 выездов, 22 из которых пришлись на тушение пожаров. Еще 5 выездов было осуществлено для помощи населению и ликвидации последствий аварий, а 1 – для разборки завалов.
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В Киевском районе Харькова после обстрелов с неба произошли масштабные пожары. Самый большой возник во вспомогательном здании одного из местных вузов на площади 600 квадратных метров.
На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. В 23:08 пожар был ликвидирован,
– сообщили в ГСЧС.
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