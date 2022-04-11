После объявления экзитпола выборов в Париже люди вышли на митинг: уже стоит баррикада

Во Франции вечером 10 апреля объявили результаты первого тура президентских выборов. Сразу после этого в Париже собрался стихийный митинг.

Вызов выйти на улицы начал появляться в соцсетях примерно в 20:00. Уже через полчаса в центре исторического квартала Парижа Ренна было 600 демонстрантов. По состоянию на 22 часа вечера они уже установили баррикаду из и мебели, металлических сеток и деревянных балок.

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Что говорили участники акции

Среди лозунгов, которые услышали журналисты, были слова, которые касались кандидатки Марин Ле Пен. Участники акции якобы возмущены отказом блокировать ее кандидатуру на выборах.

Баррикады в историческом квартале Парижа: смотрите видео

На фото, обнародованных с места событий заметно, что протестующие зажигали сигнальные огни. Также они, вероятно, подожгли мусор с металлическими сетками у входа в подземный переход. У двух построек сейчас избиты и обписаны краской окна.

Протесты в историческом квартале Парижа / Фото France Bleu

По данным СМИ, якобы обстреляли фасад ресторана, где частично разбиты и стеклянные двери. Также было совершено нападение на полицейский участок – на улице Пенхуэт.

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