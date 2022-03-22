После оглашения приговора адвокатов Навального забросили в автозак

Российский оппозиционер Алексей Навальный был осужден еще на 9 лет. После оглашения приговора его адвокатов задержали.

Правозащитников Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали возле колонии. Силовики усадили их в автозаки.

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В этот момент адвокаты вышли, чтобы дать комментарии по поводу задержания политика. Куда повезли правозащитников – неизвестно.

Заметим, 22 марта Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима по делу о якобы "мошенничестве и неуважении к суду". Также оппозиционера оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.

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