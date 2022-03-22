Правозахисників Ольгу Михайлову та Вадима Кобзева затримали біля колонії. Силовики посадили їх в автозаки.

Цікаво Навальний у суді пророкує розпад Росії через війну проти України

У цей момент адвокати вийшли, щоб дати коментарі щодо затримання політика. Куди повезли правозахисників – невідомо.

Зауважимо, 22 березня Навального засудили до 9 років колонії суворого режиму у справі про нібито "шахрайство та неповагу до суду". Також опозиціонера оштрафували на 1,2 мільйона рублів.

Це може вас зацікавити – Навальний закликав росіян виходити на протести: відео