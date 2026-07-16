Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак вечером 16 июля посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. По данным СМИ, встреча состоялась после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из числа военных и правоохранителей.

Что известно о встрече Ермака и Сырского?

По данным источников, Андрей Ермак посетил пункт управления Александра Сырского уже после того, как Верховная Рада утвердила новый состав правительства, а Михаил Федоров официально покинул пост министра обороны.

Визит состоялся на фоне громкой отставки чиновника и публичного конфликта с главнокомандующим ВСУ. По информации украинских СМИ и источников во властных кругах, именно разногласия между Министерством обороны и Генеральным штабом по вопросам реформирования армии, закупок и управленческих решений могли стать одной из причин кадровых перестановок.

В то же время официально ни в Офисе Президента, ни в Генеральном штабе не подтверждали, почему именно конфликт с Сырским стал причиной увольнения Федорова.

Журналисты обратились за комментарием к Андрею Ермаку и направили официальный запрос Александру Сырскому. На момент публикации они не прокомментировали ни сам факт встречи, ни ее возможную повестку дня.

Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров во время брифинга перед отставкой впервые подробно объяснил, почему не смог наладить работу с главнокомандующим ВСУ. По его словам, после решения президента не менять Сырского он согласился работать с главнокомандующим, поскольку считал главной целью результат для Украины.

Федоров отметил, что был готов учиться сотрудничеству и не ставил личные амбиции выше интересов государства. В то же время, по его словам, команда Министерства обороны столкнулась с блокированием почти всех предложенных реформ и инициатив. Экс-министр также заявил, что Сырский якобы не был готов открыто обсуждать проблемы в армии, а вместо этого "ходил на личные встречи и плел интриги".

Наибольший резонанс вызвало заявление Федорова о том, что главнокомандующий "поставил ультиматум" и, по его словам, "придумал, как расколоть страну", вместо того чтобы искать асимметричные способы победы над Россией. В то же время Сирский публично не комментировал эти обвинения.