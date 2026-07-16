Після відставки міністра оборони Єрмак поїхав до Сирського у прифронтову область, – ЗМІ

Про це повідомила Українська правда з посиланням на співрозмовників серед військових та правоохоронців.

Що відомо про зустріч Єрмака та Сирського?

За даними джерел, Андрій Єрмак відвідав пункт управління Олександра Сирського вже після того, як Верховна Рада затвердила новий склад уряду, а Михайло Федоров офіційно залишив посаду міністра оборони.

Візит відбувся на тлі гучної відставки посадовця та публічного конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ. За інформацією українських ЗМІ та джерел у владі, саме розбіжності між Міністерством оборони та Генеральним штабом щодо реформування армії, закупівель та управлінських рішень могли стати однією з причин кадрових змін.

Водночас офіційно ані в Офісі Президента, ані в Генеральному штабі не підтверджували, що саме конфлікт із Сирським став причиною звільнення Федорова.

Журналісти звернулися по коментар до Андрія Єрмака та надіслали офіційний запит Олександру Сирському. Станом на момент публікації вони не коментували ні сам факт зустрічі, ні її можливий порядок денний.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров під час брифінгу перед відставкою вперше детально пояснив, чому не зміг налагодити роботу з головнокомандувачем ЗСУ. За його словами, після рішення президента не змінювати Сирського він погодився працювати з головкомом, оскільки вважав головною метою результат для України.

Федоров зазначив, що був готовий вчитися співпраці та не ставив особисті амбіції вище за інтереси держави. Водночас, за його словами, команда Міністерства оборони зіткнулася з блокуванням майже всіх запропонованих реформ та ініціатив. Ексміністр також заявив, що Сирський нібито не був готовий відкрито обговорювати проблеми в армії, натомість "ходив на особисті зустрічі та плів інтриги".

Найгучнішою стала заява Федорова про те, що головком "поставив ультиматум" і, за його словами, "придумав, як розколоти країну", замість того щоб шукати асиметричні способи перемоги над Росією. Водночас Сирський публічно не коментував ці звинувачення.