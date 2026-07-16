Про це він розповів під час брифінгу перед відставкою з Міноборони.

Що сказав Федоров?

Михайло Федоров наголосив, що не будував політичної кар'єри і ніколи не підводив президента.

Я не будував політичної кар'єри, не створював власні компанії, не займався бізнесом. Можу сказати, що в оточенні президента я точно є людиною, напевно, яка його цінувала найбільше і цінує серед тих, хто в нього є, і ніколи не підводив його, як і не підводив в принципі вас. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем,

— заявив він.

Федоров додав, що всіх заслуг на своїй посаді він здобув завдяки тому, що вони з Зеленським в одній команді.

Ексміністр також показав особливий документ під назвою "Наша з вами історія", який раніше був доступний лише йому та президенту України.

Мета цієї презентації – відверто обговорити з суспільством наявні проблеми, які не можна замовчувати, та окреслити архітектурні рішення для подальшої боротьби з ворогом і захисту українських міст.

Федоров наголосив, що його робота в оборонній сфері розпочалася ще у 2022 році з координації поставок Starlink та розвитку сфери безпілотників. Він підкреслив, що за роки роботи в уряді не будував політичну кар'єру чи бізнес, а повністю присвятив себе державній службі.

Серед головних досягнень своєї команди спікер виділив побудову цифрової держави, яку вважають однією з найуспішніших реформ. Зокрема, було запущено унікальний податковий режим "Дія.Сіті", який згодом став прихистком і для оборонних технологічних компаній (defense-tech). Попри важкі зими, постійні кібератаки та проблеми з телекомунікаціями, команді вдалося зберегти зв'язок у країні.

Ми побудували цифрову державу з 19-го року. І це, якщо дивитися на опитування людей, це, напевно, найбільша реформа, яку громадяни України оцінюють як реформа, яка вдалася,

– зазначив ексурядовець.

Він також окремо відзначив успіхи в роботі Роберта "Бровді" Мадяра на посаді командувача Безпілотних сил ЗСУ, підрозділи якого знищують російські танкери й атакують ворожі цілі в глибокому тилу.