Про це він розповів під час брифінгу перед відставкою з Міноборони.
Що сказав Федоров?
Михайло Федоров наголосив, що не будував політичної кар'єри і ніколи не підводив президента.
Я не будував політичної кар'єри, не створював власні компанії, не займався бізнесом. Можу сказати, що в оточенні президента я точно є людиною, напевно, яка його цінувала найбільше і цінує серед тих, хто в нього є, і ніколи не підводив його, як і не підводив в принципі вас. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем,
— заявив він.
Федоров додав, що всіх заслуг на своїй посаді він здобув завдяки тому, що вони з Зеленським в одній команді.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Ексміністр також показав особливий документ під назвою "Наша з вами історія", який раніше був доступний лише йому та президенту України.
Мета цієї презентації – відверто обговорити з суспільством наявні проблеми, які не можна замовчувати, та окреслити архітектурні рішення для подальшої боротьби з ворогом і захисту українських міст.
Федоров наголосив, що його робота в оборонній сфері розпочалася ще у 2022 році з координації поставок Starlink та розвитку сфери безпілотників. Він підкреслив, що за роки роботи в уряді не будував політичну кар'єру чи бізнес, а повністю присвятив себе державній службі.
Серед головних досягнень своєї команди спікер виділив побудову цифрової держави, яку вважають однією з найуспішніших реформ. Зокрема, було запущено унікальний податковий режим "Дія.Сіті", який згодом став прихистком і для оборонних технологічних компаній (defense-tech). Попри важкі зими, постійні кібератаки та проблеми з телекомунікаціями, команді вдалося зберегти зв'язок у країні.
Ми побудували цифрову державу з 19-го року. І це, якщо дивитися на опитування людей, це, напевно, найбільша реформа, яку громадяни України оцінюють як реформа, яка вдалася,
– зазначив ексурядовець.
Він також окремо відзначив успіхи в роботі Роберта "Бровді" Мадяра на посаді командувача Безпілотних сил ЗСУ, підрозділи якого знищують російські танкери й атакують ворожі цілі в глибокому тилу.